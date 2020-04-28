МВД разработало кодекс этики и служебного поведения сотрудников

28.04.2020, 13:13, Разное

Им рекомендуют воздержаться от мата, азартных игр и наркотиков.

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения своих сотрудников. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ рекомендует полицейским доброжелательно и без нравоучений беседовать с правонарушителями, стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий, контролировать свои эмоции и демонстрировать уверенность и спокойствие.

Авторы документа считают, что сотрудник МВД должен оформлять свое рабочее место без роскоши, культурно и грамотно разговаривать и воздерживаться от нецензурной брани и жаргона. Законопроект не рекомендует полицейским публично участвовать в азартных играх, употреблять наркотики и психотропные вещества в немедицинских целях. Накануне и во время службы не стоит употреблять и алкоголь.

Кроме того, кодекс содержит рекомендации по поддержанию внешнего вида полицейских. Так, женщинам предписано носить скромный и разумный макияж. Мужчинам не следует носить ювелирные украшения за исключением обручального кольца и использовать слишком много парфюмерии. Сотрудникам МВД рекомендуют не держать руки в карманах и не ходить в грязной и стоптанной обуви.

В интернете полицейским не следует высказываться про государственные органы, политические партии, должностные лица. Им также рекомендуют не публиковать информацию, которая «может вызвать негативную реакцию в обществе». Работники МВД, согласно документу, не должны размещать в сети и материалы, дискредитирующие образ сотрудника или наносящие ущерб авторитету и деловой репутации органов внутренних дел.