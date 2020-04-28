 

Чтение сказки у камина: принц Гарри поучаствовал в проекте, который понравится его сыну Арчи

28.04.2020, 13:09, Разное

В этом году британскому мультипликационному сериалу “Томас и его друзья”, снятого по мотивам книг The Railway Series писателя Уилберта Одри и его сына Кристофера Одри, исполняется целых 75 лет. По случаю серьезного юбилея создатели решили выпустить новый эпизод Thomas & Friends: The Royal Engine и привлечь к этому делу королевскую семью Великобритании. В самом мультфильме появятся Елизавета II и маленький принц Чарльз, а представить новинку миру вызвался принц Гарри, для которого после рождения сына Арчи детские проекты имеют особое значение. Сегодня в сети появился ролик, в котором Гарри, сидя в кресле у камина, держит в руках легендарную книгу и рассказывает, что сам вырос на приключениях паровозика Томаса.

В далеком 1987 году маленький Гарри не расставался с сумкой с изображением Паровозика Томаса

Паровозик Томас за последние 75 лет смог стать родным и любимым персонажем для многих семей. Он развлекал, учил детей и поднимал для них важные темы с помощью увлекательных историй и интересных персонажей. У меня тоже накопилось достаточно воспоминаний, связанных с этим героем, – я вырос на этих мультфильмах. Благодаря Томасу я переносился в разные новые места и с удовольствием следил за его приключениями. Я горжусь тем, что сегодня принимаю участие в представлении нового эпизода. Поздравляю проект с его годовщиной! – говорит Гарри в ролике.

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Публикация от British Herald® (@britishherald)28 Апр 2020 в 12:05 PDT

Сообщается, что съемки этого ролика прошли в январе в Лондоне, когда принц Гарри все еще сохранял свои королевские полномочия. В работе над проектом приняла участие также актриса Розамунд Пайк – она озвучила нового персонажа мультфильма, паровоз под названием “Герцогиня Лафборо”. Премьера эпизода состоится 1 мая на Netflix в США и 2 мая в Великобритании на Channel 5 Milkshake!, после чего он будет представлен остальному миру.

Розамунд ПайкКоролева Елизавета II и принц Чарльз



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