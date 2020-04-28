Учёный из Китая спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса

28.04.2020, 13:09, Разное

Учёный из Китая проанализировал COVID-19 и пришёл к выводу, что медицина не сможет его полностью искоренить, как это было с атипичной пневмонией. Цзинь Ци спрогнозировал ежегодное возвращение коронавируса, подобно ситуации в настоящий момент с гриппом.

Глава Института Медицинской биологии при Китайской академии медицинских наук изучил действие коронавируса и сделал выводы о будущем недуга. Судя по характеру заболевания, очень высока вероятность того, что COVID-19 станет сезонным, и впредь людям придётся привыкать к нему. Для примера учёный из Китая привёл вирус ТОРС, являющийся близким по специфике к нынешней болезни. Он появился 17 лет назад и всё ещё продолжает существовать, поскольку его особенностью является бессимптомное протекание болезни на первом этапе. Отсутствие лихорадки, как, например, при ОРВИ, не позволяет своевременно выявить больного человека, и тот на протяжении длительного периода распространяет микробы. При обычном гриппе заболевшие, ощущая симптомы, самоизолируются и находятся на больничном, пока не вылечатся, и это препятствует распространению бактерий. В случае же коронавируса факты указывают на обратное. В КНР, несмотря на победу над эпидемией, продолжают фиксировать новые случаи заражения.

Коллега Цзинь Ци из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США подтверждает его догадки. Энтони Фауси, занимающий пост директора научного учреждения уверен, карантинные меры, оказавшие на мировую экономику серьёзное влияние, не станут спасением от COVID-19. В настоящий момент по всему южному полушарию начали проявляться признаки болезни. Не исключено, что вскоре вирус действительно станет сезонным заболеванием.