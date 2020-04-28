 

«Я сейчас огребла»: Настасья Самбурская подверглась домашнему насилию

28.04.2020, 13:09, Разное

Известная отечественная актриса Настасья Самбурская в обращении к подписчикам пояснила о домашнем насилии по отношению к ней. При этом себя жертвой звезда не считает.
Сидя в собственном автомобиле, Настасья Самбурская вышла на связь и пояснила о произошедшем. «Я сейчас огребла», – заявила знаменитость. По словам известной актрисы, она поскандалила с неким мужчиной, имя которого отказалась называть, не желая пиариться на данной тематике. Артистка подозревает, что недоброжелатели начнут радоваться неприятным моментам в жизни знаменитости.

Как заметила Настасья Самбурская, она не заслуживает подобного отношения к себе, но у ее знакомого «поехала крыша», и он неадекватно повел себя по отношению к ней. Таких парней актриса назвала неинтересными мальчиками, которые слабее женщин, и неспособны рассказать о себе, потому как их никто не хочет внимательно слушать. Артистка отметила, единственный способ самоутверждения таких лиц попытка ударить и обидеть девушек.

Себя Самбурская жертвой не считает и намерена уйти от такого кавалера. Поклонницам она предложила в подобных случаях не прощать акты насилия, так как люди не меняются в данных случаях.



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