 

Песков оценил подготовку регионов к борьбе с коронавирусом

28.04.2020, 13:08, Новости дня

Проблемы в подготовке регионов к борьбе с коронавирусом встречаются, но они урегулируются совместными усилиями с федеральным центром, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что федеральный центр находится в постоянном контакте с регионами, его задача путем сложения усилий подготовить региональные системы здравоохранения к коронавирусной угрозе, передает ТАСС.

«Где-то встречаются определенные проблемы на этом пути, и, опять же, путем сложения усилий они урегулируются», – сказал Песков. 

Ранее РФ вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. В РФ зарегистрированы 93 тыс. 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. 



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