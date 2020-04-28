 

Рекордно низкое давление: синоптики предупредили метеозависимых москвичей

28.04.2020, 12:55, Разное

29 апреля атмосферное давление в столице приблизится к рекордно низкому значению и составит 736 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщает “Вечерняя Москва” со ссылкой на портал “Метеоновости”.

В среду столбики термометров покажут +12…+14. Местами в столице ожидается небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.

Синоптики просят метеозависимых москвичей быть осторожнее и по возможности оставаться дома. 28 апреля жители столицы могут почувствовать недомогание.



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