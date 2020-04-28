Стартовали предзаказы на смартфон Meizu 17

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28.04.2020, 12:54, Новости дня

Сегодня стартовали предварительные заказы на новый неанонсированный смартфон Meizu 17, который все еще не представлен публике.

Вместе с тем в компании указали, что первым покупателям будет предложен фирменный адаптер Meizu Hi-Fi DAC Headphone Adapter с ЦАП, а также расширенная гарантия на 18 месяцев. Напомним, новый смартфон оснащается топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865 с 8-12 гигабайтами ОЗУ, а также 128-256 гигабайт постоянной памяти.

В числе достоинств предложенного аппарата также указан увеличенный экран с высоким разрешением и обновлением кадров 90 Гц. Основная камера имеет четыре объектива с главным датчиком 64 мегапикселя. Аппарат получил быструю зарядку 30 Вт, а также усиленный аккумулятор на 4500 мАч.



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