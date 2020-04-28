Стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy A41 с NFC

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28.04.2020, 12:54, Новости дня

Южнокорейская компания Samsung объявила о старте продаж нового смартфона А41, который получил модуль бесконтактной оплаты.

Вместе с тем пока приобрести аппарат можно исключительно на местном рынке. Модель А41 обладает крупным 6,1-дюймовым экраном с высоким разрешением. Также здесь применили сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне. За производительность модели отвечает мощный восьмиядерный чип, а также 4 гигабайта оперативной памяти.

Размер постоянной памяти смартфона А41 составил 64 гигабайта. Основная камера получила главный датчик 48 мегапикселей. Емкость встроенной батареи составила 3500 мАч, а также устройство поддерживает быструю зарядку на 15 Вт. Цена на внутреннем рынке составляет около 20 тысяч рублей.



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