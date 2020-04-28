В Китае начались продажи смартфонов линейки Huawei Nova 7

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28.04.2020, 12:54, Новости дня

На китайском рынке начались продажи нового смартфона линейки Huawei Nova 7.

Аппарат может похвастаться усиленным аккумулятором 4000 мАч, а также быстрой зарядкой на 40 Вт. Кроме того, в продаже появятся дополнительные модификации Pro и SE, отличающиеся характеристиками и стоимостью. Основная камера получила главный датчик 64 мегапикселя. Новинка обладает мощным процессором Kirin 820 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами флеш-памяти.

В свою очередь, в продаже появится топовая комплектация с мощным чипом Kirin 985. Размер дисплея новинки достигает 6,57 дюйма с высоким разрешением и сдвоенной фронтальной камерой на 32+8 мегапикселей. Пока цена на максимальную комплектацию аппарата не известна.



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