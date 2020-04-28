На Украине захотели ограничить возможности суррогатного материнства

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28.04.2020, 12:53, Новости дня

Уполномоченный Рады по правам человека на Украине Людмила Денисова предложила поменять законы страны, чтобы оставить возможность суррогатного материнства только в интересах граждан страны.

«Для обеспечения контроля за соблюдением прав детей уполномоченный видит целесообразным внесение изменений в семейный кодекс Украины, профильное законодательство и закрепление требования о возможности применения репродуктивных технологий методом суррогатного материнства исключительно для граждан Украины», – сообщила пресс-служба омбудсмена, передает РИА «Новости».

По мнению уполномоченного, закон необходимо изменить, поскольку в стране происходят преступления, связанные с перенаправлением детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, за границу. Денисова полагает, что действующие нормы позволяют злоумышленникам производить махинации, приводящие к незаконному вывозу новорожденных в другие страны.

«Предварительно уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека обращалась в профильные министерства и правоохранительные органы по необходимости проверки случаев возможных ситуаций торговли детьми с использованием технологий суррогатного материнства. Сейчас получена информация о том, что по указанным фактам открыто уголовное производство и продолжается расследование», – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что руководители одной из клиник Киева организовали преступную схему по продаже новорожденных детей заграницу. Злоумышленники подыскивали женщин для оформления фиктивных браков с иностранцами и участия в программах суррогатного материнства.



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