В РФ разрабатывают позволяющий определить коронавирус без врачей тест

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28.04.2020, 12:53, Новости дня

В РФ создают экспресс-тест для диагностики коронавируса, позволяющий определить инфицированных или перенесших заболевание за 10-15 минут, сообщил Минпромторг.

Тест разрабатывает федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Наборы представляют собой иммунохроматографические тест-полоски для определения антител к SARS-CoV-2 в крови, плазме или сыворотке. Тесты дают возможность выявить антитела IgM и IgG. Антитела IgM говорят о том, что человек находится в активной фазе заболевания, антитела IgG могут свидетельствовать о том, что пациент переболел и обладает иммунитетом.

Тесты можно использовать вне лабораторий и без привлечения медицинского персонала.

Разработка проводится при участии российских научно-исследовательских центров, включая НМИЦ Гематологии Минздрава России, Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, Институт биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова РАН и Биологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Сейчас уже есть прототип теста, проведена апробация опытных образцов на сыворотках больных. Тест успешно выявил антитела к вирусу. Вскоре планируется проведение расширенных испытаний для регистрации в Росздравнадзоре и запуска серийного производства. Планируется, что в будущем будут производить до 100 тыс. тестов в месяц.

В конце марта ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора разработал высокоточный тест для выявления новой коронавирусной инфекции.



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