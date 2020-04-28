Ректор МГУ рассказал о реформировании вуза

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28.04.2020, 12:53, Новости дня

Факультеты Московского государственного университета имени Ломоносова могут быть объединены в 14-16 научных школ. Идея реструктуризации находится в стадии обсуждения, сообщил ректор вуза Виктор Садовничий.

«Речь идет о том, что Московский университет уже 10 лет работает по программе развития, которая в этом, 2020-м, году завершается. Поэтому мы приступаем к обсуждению новой программы – до 2030 года. И, конечно, важной задачей новой программы развития должно стать повышение эффективности работы МГУ, повышение международного статуса вуза. Звучит много предложений», – передает ТАСС слова ректора.

Садовничий напомнил, что в МГУ 42 факультета, более 20 научных институтов с большим кадровым потенциалом, «все это надо собрать вокруг прорывных направлений, чтобы повысить эффективность».

«Научные школы – это объединение вокруг прорывных научных направлений. А их может быть 14-16», – добавил ректор.



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