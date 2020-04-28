 

Трамп – Америка скорбит о жертвах COVID-19, но жаждет вернуться к работе

28.04.2020, 12:50, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил о стабилизации и снижении показателей заболеваемости COVID-19 по всей стране. По его словам, делается всё возможное, чтобы как можно скорее вернуть американцев на работу. Вместе с тем глава Белого дома отметил, что вся Америка скорбит вместе с семьями жертв коронавируса.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Число заражений в Нью-Йоркской агломерации, Новом Орлеане, Детройте, Бостоне и Хьюстоне идёт на убыль. В Денвере, Сиэтле, Филадельфии, Вашингтоне, Атланте, Нашвилле, Индианаполисе и Сент-Луисе показатели стабильны и идут на убыль.

Все части страны либо в хорошей форме, ситуация улучшается… Во всех случаях ситуация улучшается, и мы видим в перспективе очень мало новых очагов. Дело движется. Мы столкнулись с действительно ужасной ситуацией, но дело движется. Выражая благодарность за эти успехи, доставшиеся большим трудом, мы, однако, по-прежнему скорбим с тысячами семей по всей стране, чьих близких похитил у нас невидимый враг. Мы скорбим вместе с ними как одна семья. Великая американская семья. И мы действительно скорбим.

Мы также проявляем солидарность с тысячами американцев, которые больны и храбро борются с вирусом. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы вылечить больных и постепенно открыть нашу страну, безопасно вернуть наш народ к работе. Люди хотят вернуться к работе, и поскорее. Есть жажда вернуть нашу страну к нормальной жизни, и это происходит, и это происходит быстрее, чем можно было бы ожидать.

Обеспечение здоровья нашей экономики крайне важно для обеспечения здоровья нашей страны. Эти цели работают в тандеме, рука об руку. Ясно, что наша агрессивная стратегия, направленная на замедление распространения (вируса. — ИноТВ), работает и спасает бесчисленные жизни. Мы предпринимаем беспрецедентные меры, чтобы обеспечить тем, кто заразился, самый высокий уровень медицинского обслуживания в мире.
 
Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.



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