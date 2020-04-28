В Киеве за сутки выявили 78 новых случаев COVID-19

28.04.2020, 12:42, Новости дня

В Киеве за сутки было выявлено 78 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19, 23 летальных случая, 60 человек выздоровели.

Среди вновь выявленных заболевших 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет, три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет. Трое из них – медики.

22 пациента были госпитализированы, остальные лечатся на самоизоляции.

Кличко рассказал, что по статистике 44% заболевших COVID-19 в Киеве – женщины, остальные мужчины. 6% заболевших – дети до 17 лет, 9% медиков, 14% священнослужителей.

Чаще всего коронавирусной болезнью в Киеве болеют люди от 30 до 49 лет (43%), от 50 до 65 лет (23%).

Кличко добавил, что еще тщательнее правил нужно будет придерживаться, когда власти начнут ослаблять действие карантинных мер.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. Выздоровели 992 человека, летальных случаев 239, добавил министр.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 3 млн человек, из них более 211 тыс. умерли, а 894 тыс. выздоровели.