Власти Киева подготовили план первого этапа ослабления карантина

28.04.2020, 12:42, Новости дня

Власти Киева подготовили план первого этапа ослабления ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил столичный мэр Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он подчеркнул, что если за неделю – две не будет увеличения количества заболевших, начнется переход ко второму этапу ослабления карантина. При ухудшении ситуации город вернется к карантину.

Первый этап предусматривает работу непродовольственных магазинов площадью не более 300 м², парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи). Кафе и рестораны будути иметь возможность работать на вынос с обязательной санитарной обработкой помещения дважды в день.

Кличко подчеркнул, что крупные торговые центры и магазины на первом этапе не откроют.

Будет разрешена работа временных сооружений (ларьков) с запретом потребления пищи и напитков на месте. Начнут работу и небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) с соблюдения требования – не более одного сотрудника и одного клиента на 10 м².

Будут открываться адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы с такими же требованиями.

“Во всех учреждениях и на предприятиях обязательно термометрия сотрудников и посетителей. И обязательные правила безопасности: если клиент без маски, его или не впускают в помещение или это ответственность поставщика услуг. Он должен обеспечить клиента маской”, – сказал мэр.

Разрешается открытие парков и скверов для групп не более двух человек. Будут работать автокинотеатры.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства. Пригородный транспорт правительство пообещало восстановить в первую очередь, рассказал Кличко.

Мэр добавил, что первый этап власти города планируют начать 12 мая, если не будет значительного роста числа заболевших.

Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19, 23 человека умерли, 60 выздоровели. За сутки выявлено 78 новых случаев.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 9410 человек, из них 639 детей и 1843 медработника. Выздоровели 992 человека, летальных случаев 239.