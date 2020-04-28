 

Безработица в Испании подскочила до 14,4% в первом квартале

28.04.2020, 12:40, Новости дня

Уровень безработицы в Испании вырос до 14,4% в первом квартале 2020 года, показали данные Национального статистического института.

В предыдущем квартале безработица составляла 13,8%. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали ее скачок до 15,6% в январе-марте.

Данные лишь частично отражают последствия ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Меры изоляции были введены всего за две недели до конца квартала, и большая часть исследования уже была проведена к тому моменту, отметил статистический институт.

Данные по социальному обеспечению показали в начале апреля, что около 898,822 тысячи человек в стране потеряли свои рабочие места с 12 марта в условиях карантина в связи с коронавирусом. Более половины из них — временные работники. Больше всего пострадали туристический и строительный секторы.

Согласно прогнозам Банка Испании, из-за последствий пандемии уровень безработицы в этом году может подскочить до 21,7%, а сокращение экономики может составить до 12,4%.



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