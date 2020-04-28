 

Коронавирус появляется в сточных водах раньше, чем человек почувствует недомогание

28.04.2020, 12:40, Новости дня

Следы РНК коронавируса появляются в сточных водах гораздо раньше, чем люди начинают ощущать первые симптомы заболевания. К такому выводу пришли испанские эпидемиологи.

Они изучили состав образцов канализационных вод, которые были собраны в Валенсии в промежутке между февралем и апрелем этого года. Оказалось, что обрывки генома коронавируса были в городской канализации уже 24 февраля, то есть в тот день, когда был выявлен первый случай заражения в Испании. В начале марте фрагменты РНК вируса были уже в больших количествах в сточных водах.

 

То есть, по мнению ученых, канализация может служить важным ранним индикатором того, что коронавирус начал распространяться по новым территориям. Это позволяет использовать канализации в качестве системы раннего предупреждения о начале вспышек инфекции. 

Ранее об этом сообщали также ученые и биологи из Китая. Еще в первые недели вспышки коронавируса в Ухане они выяснили, что отходы человеческой жизнедеятельности содержат в себе большие количества вирусных частиц.



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