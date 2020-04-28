Ехали на вызов: в результате ДТП в Башкирии перевернулась машина скорой помощи
28.04.2020, 12:40, Новости дня
В Белебее произошло серьезная авария с машиной скорой помощи. На перекрестке произошло столкновение автомобиля "УАЗ" и "Рено Сандеро". От удара карета скорой помощи перевернулся на проезжей части, передает ГТРК "Башкортостан".
По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. По информации ГИБДД Башкирии, что скорая ехала на вызов с включенными проблесковыми маячкамив.
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ГТРК "Башкортостан"
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