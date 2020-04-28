 

В WhatsApp появились массовые видеозвонки

28.04.2020, 12:30, Разное

Создатели известного мессенджера WhatsApp презентовали обновление с увеличенной численностью участников видеозвонков для рядовых юзеров. Прежде данную опцию активно обсуждали пользователи на просторах мировой Сети.
Ранее новая технология WhatsApp была доступна в бета-тесте программы. Испытание осуществлялось с прошлой недели. В настоящее время мессенджер с увеличенным лимитом любой пользователь может загрузить на смартфон iPhone из официального интернет-магазина Apple и гаджеты, функционирующие на операционной системе Android, с портала WhatsApp. Благодаря патчу можно подключаться к звонкам, вместо прежних четырех человек, группе до восьми юзеров. По словам авторов проекта, данные звонки защищаются и обладают сквозным шифрованием, а участникам необходимо применять последнюю версию мессенджера.

В новой модификации для потребителей iPhone разработчики изменили интерфейс, чтобы тот соответствовал дизайну iOS 13, также появилось обновленное меню управления оповещениями.



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