 

В Москве прокомментировали спор по Александровскому подворью Иерусалима

28.04.2020, 12:30, Новости дня

Вопрос о принадлежности Александровского подворья в Старом городе Иерусалима не повлияет на российско-израильские отношения, они крепче подобных вызовов, сообщил временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский.

«Что касается Александровского подворья, это дело действительно находится в суде. Но я хочу сказать, что наши отношения, отношения между Израилем и Россией, очень крепкие, проводится диалог на всех уровнях, так что я уверен, что с любыми вызовами, которые стоят перед нами, мы сможем справиться», – передает ТАСС слова Белоцерковского на онлайн-брифинге, организованном Единым информационным центром еврейских организаций России.

Ранее Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме.

МИД РФ прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья в Иерусалиме.



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