 

Американские биологи рассказали о «зомбирующем» пчел вирусе

28.04.2020, 12:30, Разное

Исследователи из США заявили, что вирус IAPV, который поражает пчел, способен изменить их поведение, приводя к переселению некоторых рабочих особей в соседние колонии. Более того, патоген буквально «зомбирует» их, делая агрессивными по отношению к неродственным существам.
По словам профессора Адама Долезала, при заражении вышеназванным вирусом, существует вероятность, что инфицированная особь будет принята в чужую колонию пчел. Пока не известно, как именно им удается обходить внимание стражей улья, ведь данное свойство насекомые, как правило, не демонстрируют. При этом, вирус имеет в своем арсенале возможность «зомбирования» пчелы. Заражение приводит к быстрой потере подвижности и смерти. Вполне возможно, что погибнуть может весь улей.

Во время наблюдения за инфицированными пчелами, исследователи выяснили: они стремились не взаимодействовать с сородичами, предпочитая контактировать лишь с представителями чужих колоний, что приводило к быстрому распространению IAPV среди них.



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