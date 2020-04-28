В Москве началось тестирование медработников на иммунитет к COVID-19

28.04.2020, 12:30, Разное

Кроме того, организован скрининг пациентов, поступающих в неинфекционные стационары. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, это делается для того, чтобы не допустить появления и распространения очагов инфекции.

Тест на коронавирус берут у всех пациентов, имеющих симптомы ОРВИ и пневмонии. Обязательны для скрининга люди, проживающие с больными COVID-19, а также сотрудники экстренных служб, контактирующие с жителями — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции. В целом, на сегодняшний день силами федеральных и частных лабораторий обрабатывается порядка 20 тысяч анализов в сутки.

Накануне главврач ГКБ №15 Валерий Вечорко написал на своей странице в Facebook о том, с 24 апреля в больнице ведется сотрудников больницы на наличие антител к коронавирусу с помощью экспресс-тестов #BOOZEK COVID-19.

«Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела #IgG и #IgM в цельной крови. Данный тест позволяет за короткое время (15 минут) понять наличие иммуноглобулина в крови человека и определить стадию заболевания», – сообщил доктор. По его словам, повышенный уровень IgG указывает на то, что человек, сдавший кровь, уже переболел данной инфекцией и имеет к ней иммунитет.

На сегодняшний день тестирование прошли около 1350 сотрудников ГКБ №15.