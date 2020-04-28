 

Мнение: Метка (по паспорту иммунитета)

28.04.2020, 12:25, Разное

В Чили будут выдавать "паспорта иммунитета" переболевшим нынешним коронавирусом. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Паула Даза. Эти паспорта будут выдаваться, чтобы они "смогли вернуться к работе", как сказала Даза.

Предлагается также запретить принимать на работу тех, у кого такого паспорта не окажется. Запрет, естественно, должен носить законодательный уровень. На следующем этапе всем непереболевшим буде предложено пройти обязательную вакцинацию. Сугубо добровольно – но при запрете на работу эта добровольность будет иметь откровенно фейковый характер.

Естественно, все будет иметь вид заботы о массовом здоровье, чтобы непереболевшие не могли снова заразиться сами и заразить других таких же. Однако деление населения на "чистых" и "нечистых" – это элемент контроля и фактического порабощения. При этом практика может быть распространена и на любые другие болезни и эпидемии.

По всей видимости, механизм постановки населения стран под контроль правительств и корпораций будет простым, но предельно жестким. Нет "сертификата" о вакцинации или прошедшем заболевании – ты становишься социальным изгоем, лишаешься работы, любых социальных прав и гарантий. Возможно, включая и гражданские права. Тотально и крайне действенно.

Современное рабство будет высокотехнологичным и ничуть не менее зверским. И главное – при полном одобрении самих рабов, которые перед этим были запуганы досмерти страшными эпидемиями и зрелищем гор трупов в больницах по телевизору, карантинными мероприятиями, надрывными лозунгами политиков и врачей о страшной угрозе. Изгоев, которые рискнут поднять голос против нового рабства, забьет камнями сама толпа, безо всякой помощи властей.

Источник: Эль Мюрид



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