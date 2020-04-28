 

Анонсировано новое обращение Путина в связи с коронавирусом

28.04.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин во вторник планирует выступить с обращением к россиянам в рамках совещания с регионами по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так», – сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сам Песков не стал анонсировать заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается с 15.00 до 16.00 по московскому времени, передает ТАСС.

Ранее Песков предложил дождаться обращения главы государства к россиянам в связи с распространением коронавируса, указав, что на этой неделе будет еще много мероприятий.

Тем временем СМИ сообщили, что введенный в РФ режим самоизоляции может быть продлен до конца майских праздников, то есть как минимум до 12 мая. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как россиянам предстоит выходить из режима самоизоляции.   



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / В контактной группе продолжается работа по подготовке следующего обмена – Офис президента

05.04 / Стартовал флешмоб выноса мусора в вечерних нарядах

07.04 / USA TODAY – больше, чем за шесть войн — число умерших от коронавируса в США превысило 10 тысяч человек

10.04 / В Украине от коронавируса скончалось 69 человек, общее количество инфицированных возросло до 2203

09.04 / Первый пациент с коронавирусом умер на Урале

16.04 / Вопрос дня: Как упростить себе удаленную работу?

27.04 / Полиция сообщила о подозрении уволенному замглавы КГГА Слончаку

03.04 / Россиян предостерегли от опасных советов по защите от коронавируса

21.04 / За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 415 человек, 10 больных умерли

27.04 / Концерн BAIC анонсировала продажи внедорожника Beijing BJ80

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска