Анонсировано новое обращение Путина в связи с коронавирусом

28.04.2020, 12:16, Новости дня

Президент Владимир Путин во вторник планирует выступить с обращением к россиянам в рамках совещания с регионами по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так», – сказал Песков, отвечая на вопрос, стоит ли ждать очередного обращения главы государства к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Сам Песков не стал анонсировать заявлений, призвав дождаться самого совещания, которое ожидается с 15.00 до 16.00 по московскому времени, передает ТАСС.

Ранее Песков предложил дождаться обращения главы государства к россиянам в связи с распространением коронавируса, указав, что на этой неделе будет еще много мероприятий.

Тем временем СМИ сообщили, что введенный в РФ режим самоизоляции может быть продлен до конца майских праздников, то есть как минимум до 12 мая. В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что после 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, как россиянам предстоит выходить из режима самоизоляции.