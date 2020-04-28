 

Кремль назвал единственно возможный вариант урегулирования в Ливии

28.04.2020, 12:16, Новости дня

Москва убеждена, что единственный возможный вариант урегулирования в Ливии – это политико-дипломатическое общение всех сторон конфликта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах, скажем так, политико-дипломатического общения, между всеми конфликтующими сторонами в первую очередь», – передает РИА «Новости» слова Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Хафтара.

Он добавил, что РФ продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса, и считает, что других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет.

Ранее Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства.



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