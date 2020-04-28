Песков заявил о необходимости доделать «домашнюю работу» по Донбассу

28.04.2020, 12:16, Новости дня

Россия заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, перед новой встречей «нормандской четверки» необходимо доделать «домашнюю работу» в рамках парижских договоренностей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, интересуют (темы по украинскому конфликту). Еще как интересуют. Нас очень интересует, наши, собственно, президенты собирались в Париже в декабре, собственно, они решили сделать «домашнюю работу» до того, как встретиться в следующий раз в Берлине на высшем уровне. «Домашняя работа» пока не сделана», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, когда все будет доделано, «тогда мы сможем собраться на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную «домашнюю работу».

Ранее глава СИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что видеоконференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ в «нормандском формате» состоится в четверг, 30 апреля.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры «нормандской четверки»и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры «четверки» выступили за изменение законов Украины на основе «формулы Штайнмайера».