Мнение: Билл Гейтс спасет мир. Ну подумаешь – укол…

28.04.2020, 12:10, Разное

И спаса, судя по всему, не будет. Над человечеством, похоже, нависла реальная угроза – на этот раз не от вируса, а от вакцины, которая как бы будет против этого вируса. Африку всякие “благотворительные фонды” давно уже травят всякими “вакцинами”, которые сами по себе провоцируют вспышки эпидемий – слава богу, это никого до сих пор особо не волновало, потому что негров в Африке никто не считает. Но теперь миллиардеры-филантропы разохотились, им стало скучно в Африке – они хотят оприходовать уже весь мир. А почему нет? Творящийся в мире глобальный шухер показывает, что СОЦИАЛЬНЫЙ иммунитет даже в западном обществе – то есть общественная “защита от дурака” – уже практически не работает, с человеческой массой можно делать практически что угодно, главное – обеспечить поддержку СМИ.

На “Ридусе” очень интересная статья на тему “вакцины от коронавируса” – которая оставляет крайне мрачное послевкусие.

“Тех, кто сомневается в пользе вакцины от коронавируса, массмедиа заранее всем скопом записывают в секту «антипрививочников». Все рассуждения о последствиях прививки шельмуются как «конспирология». Что ж, попробуем разобраться в теме безо всяких конспирологических страшилок типа «Билл Гейтс хочет чипировать все население планеты», опираясь исключительно на официальные источники.

Обычно вакцины от коронавирусов тестируют на протяжении нескольких лет. Сначала испытания идут на животных, потом на небольших группах здоровых добровольцев, потом на сотнях людей, живущих в странах с повышенным риском заболевания, потом на тысячах людей из других контрольных групп. От начала работы над вакциной до ее применения проходит от четырех до десяти лет.

Сегодня же ВОЗ поощряет концерны работать над вакциной от коронавируса в ускоренном порядке — типа «выполним пятилетку в три года». Многие компании пообещали, что разработают ее через полтора года. В Англии официально заявили, что начнут выпускать вакцину практически без испытаний. От тестов на животных все уже отказались — нет времени. Испытания идут только на крошечных группах людей.

Самой скоростной оказалась компания Moderna, базирующаяся в Бостоне. Она пообещала выпустить вакцину от коронавируса уже осенью. Испытания ее на людях только что начались в Сиэтле.

Главным лоббистом будущей вакцины от Moderna выступает эксперт ВОЗ Ана-Мария Энао Рестрепо. Она же возглавляет Инициативу ВОЗ по исследованию вакцин. До этого она активно участвовала в кампании против распространения Эболы.

В 2015 году было торжественно объявлено, что ВОЗ победила опасную лихорадку. Однако на самом деле это не так. Эбола ушла из заголовков мировых СМИ, но продолжает косить население бедных стран. Только в Конго в 2018—2019 годах от нее умерли тысячи человек. Сегодня Ана-Мария Энао Рестрепо рассказывает в интервью, что борьбу с коронавирусом построит по тому же плану, что и свою борьбу с Эболой.

Что за компанию лоббирует деятельница ВОЗ? На этот счет даже у специалистов мало информации. Moderna выглядит самой закрытой биотехнологической фирмой в мире. Этот загадочный стартап начался десять лет назад.

Обычные биотехнологические стартапы публикуют десятки научных исследований в год, документируя буквально каждый свой шаг. Так они борются за внимание инвесторов и государственные гранты. Moderna за первые семь лет своего существования опубликовала всего две научные статьи — про опыты на животных. Однако на первом же году жизни она получила два миллиарда долларов от некоего инвестфонда, аффилированного с J. P. Morgan.

Единственная статья о Moderna в серьезном научном издании Science Magazine называет ее самой загадочной компанией в мире биотеха. Ведущие спикеры компании признаются в интервью, что «с самого начала использовали технологию „стелс“» — то есть старались оставаться невидимыми для публики.

Это им, надо признать, удалось. Общественности известно только то, что десять лет эта компания существует на чьи-то частные деньги — неизвестно на чьи. В стенах ее лабораторий проводятся некие опыты. Ни одна вакцина или лекарство, обещанные Moderna, пока не производятся. Ни на какие запросы журналистов компания не отвечает. И вот эта фирма собирается обеспечивать весь мир вакциной от коронавируса?

Американские СМИ давно обратили внимание на характерную проблему современного биотеха. В последние годы он оказался приватизирован бог знает кем. После того как государство в целях «оптимизации» урезало биологам гранты, в отрасль активно пошли «миллиардеры со своими идеями» — как называет их New York Times. К сожалению, сути этих идей мы не знаем. А все, что творится в этих лабораториях, окружено строжайшей секретностью — ученые обосновывают это боязнью того, что конкуренты украдут их достижения.

При чем тут Билл Гейтс?

Едва была озвучена инициатива Moderna, как в гонку за вакциной включилась компания Inovio. Ее активно лоббирует ее главный спонсор — Билл Гейтс.

В 2017 году журнал Politico опубликовал интересное расследование о владельце Microsoft под названием: «Знакомьтесь, самый могущественный доктор в мире — Билл Гейтс». Известно, что миллиардер является главным спонсором ВОЗ (после отказа Трампа финансировать организацию). Каждый год он вливает в бюджет организации чуть меньше, чем США, и гораздо больше Великобритании. Издание исследовало, как филантроп превратил эту контору в свою частную лавочку.

Дело было в 2017 году, шли выборы гендиректора ВОЗ. «Ни один кандидат не имеет шанса, если не заручится покровительством Гейтса, — пояснили эксперты журналистам. — Его невозможно игнорировать… Не только в ВОЗ, но и в G20 к нему относятся как к главе государства». Гендиректором ВОЗ в том году стал Тедрос Адханом Гебрейесус, врач из Эфиопии.

Успехи Гейтса на пути вакцинирования человечества совместно с ВОЗ пока сомнительны. То ли ушлые ученые впаривают ему некачественные вакцины, то ли действительно у его программ есть некие иные цели, но вакцинирование от болезней то и дело приводит к их распространению.

Несмотря на десятки потраченных миллиардов, за десять лет так и не сдвинулась с места ситуация с малярией в Африке и Индии. Люди продолжают умирать от нее сотнями тысяч.

Скандалом обернулась глобальная программа Гейтса по «уничтожению полиомиелита». Более десяти лет вакцины, закупленные его фондом, применялись в Африке и в Индии. То ли из-за ошибок местных медиков, то ли из-за плохого качества вакцины, но они постоянно приводили к новым вспышкам заболевания. Возбудителем болезни становился ослабленный живой вирус, использовавшийся в вакцине.

По разным оценкам, число жертв этих вторичных эпидемий составило от тысяч до сотен тысяч человек. Журнал Science назвал полиомиелит, вызванный прививками, «самой серьезной угрозой». В 2017 году правительство Индии вынуждено было расторгнуть контракт на иммунизацию с фондом супругов Гейтс.

Сегодня Гейтс всячески хайпит коронавирус. Washington Times опубликовала интересный тайм-лайн. Еще в феврале Гейтс призывал признать коронавирус пандемией. ВОЗ не соглашалась. 10 марта Гейтс подкрепил свой призыв, пожертвовав 50 миллионов долларов организации по борьбе с COVID-19, аффилированной с ВОЗ. 11 марта гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признал коронавирус пандемией.

Сейчас, когда Трамп приостановил финансирование женевской конторы, Гейтс остался главным спонсором ВОЗ. Неудивительно, что организация практически напрямую ретранслирует его позицию. Именно Гейтс пропагандирует как можно более долгий карантин, тотальную остановку всех производств и глобальное вакцинирование.

Миллиардер выступает по теме коронавируса практически каждый день, но возникает ощущение, что он просто спикер целой группы влиятельных олигархов, которые пользуются коронавирусом и общим спадом, чтобы прикупить активов по дешевке. Например, свои колонки он публикует в дружественной Washington Post, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу. Онлайн-торговле Безоса, владельца Amazon, карантин несет огромные прибыли. А сам Гейтс только что прикупил себе акций крупнейшего фонда Mexico Trust, которые из-за «пандемии» обвалились почти в два раза.

Чего боятся люди

Страхи обывателей связаны прежде всего с полной неисследованностью новых прививочных материалов. Фавориты гонки — Moderna и Inovio — предлагают не обычные старомодные вакцины, а их генетически сконструированные аналоги — РНК-вакцины.

ДНК-вакцины сходного типа пока используются только в ветеринарии. Ни одной РНК-вакцины одобрено никогда не было. Никаких масштабных испытаний РНК-вакцин на людях, где можно было бы оценить их долгоиграющие эффекты, не проводилось. Мы попросту не знаем, что попадет в наш организм и как это будет работать.

За полтора месяца до появления коронавируса фонд Гейтсов провел пандемические учения «Событие 201». Сценарий в целом соответствует тому, что происходит сегодня, вот только число жертв нового вируса должно было составить 65 миллионов человек. Интересно, что эта цифра — примерно 10% от населения Земли — точно соответствует пассажу из речи Гейтса, произнесенной им еще десять лет назад. Тогда, на конференции TED-2010 в Калифорнии он заявил, что «если мы действительно сделаем большую работу по вакцинам <…> то мы уменьшим его [население планеты] на 10—15%».

Практически ежедневно выступая в СМИ, Гейтс лоббирует две идеи. Во-первых, «нормальная жизнь вернется только тогда, когда все население земного шара будет вакцинировано». Во-вторых, необходимо отслеживать тех, кто получил прививку, и тех, кто этого не сделал.

В прошлом году по заказу Гейтса ученые из Массачусетского технологического института разработали простую технологию: одновременно с вакциной ребенок получает отметку на коже специальными чернилами. Они невидимы простым глазом, но легко считываются через специальный фильтр в смартфоне. Об этом проекте написало серьезное научное издание American Scientific.

Учитывая, что и СМИ, и общественное мнение подают пандемию коронавируса в одном ключе, нетрудно представить, что ждет «диссидентов», которые откажутся от вакцинирования. В миниатюре это уже показала травля Джоковича. «Еретик» будет лишен права на путешествия, работу, общение с людьми, не исключено, что и на выход из дома.

То же, возможно, произойдет и со странами, которые попытаются отменить карантин раньше срока или отказаться от принудительной иммунизации всемирной вакциной. Их граждане лишатся права на выезд за границу, их товары никто не будет покупать, их ошельмуют во всех мировых СМИ как безответственных разносчиков инфекции.

Выходит, нам впрямь есть чего бояться?” Подробнее – https://www.ridus.ru/news/325766