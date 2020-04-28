Неубиваемый смартфон Ulefone Armor 7E с NFC за $200 поступил в продажу

28.04.2020, 12:09, Разное

Стартовала реализация нового смартфона Ulefone Armor 7E, который имеет степень защиты американского военного стандарта MIL-STD-810G. В настоящее время приобрести мобильный аппарат можно за 200 долларов США.

Сотрудники китайского технологического бренда оснастили Ulefone Armor 7E процессором MediaTek Helio P90, 4 Гб оперативной и 128 Гб собственной памяти, присутствует опция установки карты памяти любой емкости до 2 Тб. Также новый смартфон обладает основной тройной камерой с ведущим датчиком разрешением 48 Мп. Сделать селфи можно благодаря камере на 16 Мп. Помимо того, мобильный гаджет китайского производства имеет дисплей на 6,3 дюйма.

Объем аккумуляторной батареи составляет 5500 мАч, поддерживается беспроводная зарядка мощностью 10 Вт. Смартфон Ulefone Armor 7E соответствует нормам военного стандарта США MIL-STD-810G и обладает защитой IP69K. Стоит отметить наличие модуля бесконтактной оплаты NFC и датчика частоты сердечных сокращений. В отличие от нынешней стоимости в 200 долларов далее в торговых точках девайс будет стоить на 70 долларов больше.

Фирма Ulefone являлась подразделением компании из Гонконга Gotron. Фабрика бренда имеет полный цикл производства и сертификаты качества международного характера, все ее изделия проходят ряд испытаний с применением специальных стендов и прочих автоматизированных аппаратов. В основном, фирма выпускает недорогие смартфоны, оснащенные качественными компонентами.