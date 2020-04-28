 

Кремль заявил об отсутствии информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

28.04.2020, 12:08, Новости дня

Кремль не имеет официальных данных о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты спросили его, появились ли у Кремля данные о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

«Нет, мы не располагаем официальной информацией», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в понедельник министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль заявил, что причиной того, что лидер КНДР в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Facebook заключила крупнейшую со времен WhatsApp сделку ради экспансии на восток

15.04 / Лариса Садилова: «Жизнь российской провинции остается во многом советской»

12.04 / В Испании за сутки скончались более 600 человек от коронавируса

13.04 / Новый игровой смартфон Lenovo может получить быструю зарядку на 90 Вт

10.04 / Генеральный прокурор Уильям Барр назвал безосновательным расследование «вмешательства России» в выборы в США

01.04 / В Ивано-Франковске коронавирус подтвердили у умершей родильницы, ребенку сделали тест

04.04 / Адам Шифф призвал создать комиссию по изучению реакции на пандемию коронавируса

09.04 / В американской тюрьме произошел бунт из-за коронавируса

31.03 / Начался первый этап всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

30.03 / Политолог: Коронавирус актуализировал медицинские поправки к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска