Эксперт: Хафтару вряд ли удастся взять власть силой

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28.04.2020, 12:08, Новости дня

«Хафтара спровоцировала активность Турции, которая наращивает поддержку правительства Сараджа. Если стороны конфликта не начнут переговоры, нас ждет продолжение военных действий в Ливии», – сообщил газете ВЗГЛЯД арабист Вячеслав Матузов. Так он прокомментировал заявление фельдмаршала Халифы Хафтара о том, что власть в Ливии переходит к нему.

«Насколько мне известно, уже есть реакция Триполи на заявление Хафтара. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж собрал президентский совет и сообщил о попытке вооруженного переворота. Пока неизвестна позиция ливийского парламента, заседающего в Тобруке. Но источники сообщают, что 58 депутатов из 200 выступили в пользу Сараджа», – рассказал президент Общества делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

При этом официальной позиции парламента пока нет, отметил Матузов. По его словам, ливийский парламент во главе с Агилой Салехом Исой – это единственный в стране легитимный орган, избранный голосованием ливийского народа. «Россия поддерживает эту точку зрения и выступает за политическое решение конфликта в Ливии», – добавил собеседник.

«Думаю, на решение Хафтара повлияла военная активность Турции, которая наращивает поддержку правительства в Триполи оружием и боевиками. Если стороны конфликта не начнут переговоры, нас ждет продолжение военных действий в Ливии», – предположил эксперт.

«При этом вряд ли Хафтару удастся взять власть силой. Баланс сил меняется не в пользу его армии. Потому я здесь вижу лишь один путь: переговорный процесс с участием России, Европы и США, а также всех активных игроков ливийского конфликта», – заключил Матузов.

Ранее фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар выступил с обращением, в котором назвал недействительным ливийское политическое соглашение и объявил себя главой государства. «Генеральное командование вооруженных сил принимает на себя руководство страной и объявляет о прекращении действия Схиратского соглашения», – добавил он.

Позже в МИД России заявили, что удивлены заявлением Хафтара и настаивают на том, что военного решения конфликта нет.

До этого российский МИД заявлял, что враждующие стороны в Ливии больше не соблюдают объявленное в январе перемирие, события в этой стране вызывают серьезную тревогу.



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