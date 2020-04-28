В Кремле оценили прогнозы о рисках обеднения среднего класса

28.04.2020, 12:08, Новости дня

Прогнозы о рисках обеднения среднего класса в РФ вряд ли можно считать верными, ситуация непростая и требует слаженной работы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, мы сейчас читаем очень много попыток проанализировать ситуацию, мы с вами читаем очень много прогнозов, очень много вердиктов разным группам населения, разным отраслям промышленности, производства, участникам экономической жизни. Очевидно одно: ситуация непростая, … и она требует большой слаженной работы от руководства страны, от правительства, от руководства регионов и от участников экономической жизни», – сказал он, передает РИА «Новости».

Песков предложил следить делать выводы по мере развития ситуации.

«Да, переживаются трудности. Но при этом понятно, что нужно делать, чтобы их пережить. А кто будет под большим ударом, кто под меньшим ударом, давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации. Еще повторяю, слишком много этих попыток проанализировать ситуацию, и очевидно, что настолько беспрецедентная эта угроза коронавируса и последствий, которые спровоцировала эта угроза для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко», – подчеркнул Песков.

Ранее ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что в результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции, средний класс может скатиться в бедность.

Перед этим глава Счетной палаты Алексей Кудрин озвучил «худший прогноз» по безработице в РФ в результате коронакризиса. По его мнению, безработица в РФ может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения.