Пентагон опубликовал видео с НЛО

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28.04.2020, 12:06, Новости дня

Пентагон официально опубликовал три коротких видео с «неопознанными воздушными явлениями», которые ранее были опубликованы частной компанией.

На видео, снятых инфракрасными камерами, видны стремительно движущиеся неопознанные летающие объекты. Две видеозаписи содержат восхищенную реакцию летчиков на высокую скорость объектов. Один голос рассуждает, что это может быть беспилотник.

ВМС ранее признали подлинность видео, снятых в сентябре прошлого года. Теперь военные опубликовали их официально, «чтобы развеять любые недоразумения общественности по поводу того, были ли распространяемые съемки реальными, и по поводу того, есть ли что-то еще помимо этих видео», заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

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Пентагон опубликовал видео с «неопознанными воздушными явлениями»

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