Российский посол в Дании заявил, что США стремятся к конфронтации в Арктике

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28.04.2020, 12:06, Новости дня

Посол России в Дании Владимир Барбин обвинил Вашингтон в провоцировании конфронтации в Арктике для доминирования в регионе, в который Москва вкладывает значительные средства.

Обвинения прозвучали после того, как на прошлой неделе США объявили о предоставлении экономической помощи Гренландии, полуавтономной части Королевства Дания, в размере 12,1 миллиона долларов для укрепления связей и активизации поисков минеральных ресурсов.

«США сейчас вместо диалога и сотрудничества делают ставку в регионе исключительно на политику конфронтации, надеясь тем самым добиться доминирования и в этой части мира», – заявил Барбин газете Politiken.

Барбин сослался на недавнее заявление посла США в Дании Карлы Сэндс, которая назвала действия России в Арктике «агрессивными», охарактеризовав их как вызов западным мирным амбициям.



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