В Якутии из-за ситуации с коронавирусом митингуют вахтовики “Газпрома”

28.04.2020, 12:06, Новости дня

Несколько сотен вахтовиков Чаяндинского месторождения в Якутии устроили несанкционированный митинг. На видео, которое появилось в Сети, работники подрядных организаций жалуются на плохие условия в поселке, закрытом на карантин из-за распространения коронавируса, и требуют вывезти их с территории месторождения.

Прокуратура Ленского района Якутии сообщила, что начала проверку соблюдения прав вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО “Газпром добыча Ноябрьск”. “В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания работников месторождения”, – говорится в сообщении ведомства.

Вахтовики заявили, что в поселке нет необходимых средств защиты от инфекции и невозможно соблюдать режим изоляции.

“Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных во ВЗиСе может привести к непоправимым последствиям”, – сообщается в открытом обращении вахтовиков Чаяндинского месторождения.

В тексте также указано, что “люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет”.

Как сообщает “Интерфакс” со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева, у 10,5 тысяч человек на Чаяндинском месторождении были взяты анализы – но их результаты еще ожидаются.

“Те предварительные данные, которые поступают к нам от структур “Газпрома”, говорят о том, что количество больных на месторождении значительное. По нашему требованию “Газпром” должен принять новые решения в части разворачивания медицинских сил на самом месторождении, по вывозу людей, так как ряд подрядных организаций, закончивших работу, не могут выехать, потому что разделение на больных и не больных не завершено”, – сказал Николаев.

В пресс-службе правительства Якутии заявили, что ситуация на Чаяндинском месторождении находится “под контролем властей”. “В настоящее время на месте развернуты мобильные лечебные учреждения, проводится вывоз персонала в Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть больных получает лечение в больницах Ленска и Якутска”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалоьс, что на территории Чаяндинского месторождения и в стационарах Ямало-Ненецкого автономного округа находятся минимум 25 заразившихся COVID-19. На территории месторождения введен карантин.

Въезд и выезд граждан за пределы карантинной зоны запрещен, кроме передвижения для обеспечения непрерывности производства. Запрещено транспортное движение, кроме транспорта, обеспечивающего технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, транспорта правоохранительных органов и медиков.

23 апреля президент России Владимир Путин поручил провести экспресс-тестирование на коронавирус всех работников строительной отрасли, в том числе вахтовиков. Ранее в ходе президентского совещания по вопросам поддержки строительной отрасли гендиректор “Мостотреста” Владимир Власов призвал обеспечить медицинское сопровождение строек и мест проживания рабочих, а также продумать возможность тестирования на коронавирус вахтовиков.