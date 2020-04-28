Россиян могут обязать регистрировать смартфоны, купленные за границей: законопроект Совфеда

28.04.2020, 12:06, Новости дня

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру IMEI с 1 июля 2021 года. Процедура будет платной и коснется как поставщиков, так и граждан, которые купили устройство самостоятельно, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на законопроект группы членов Совета Федерации.

Три собеседника газеты заявили, что в данный момент проект находится на стадии финального согласования в администрации президента, после чего документ может быть внесен с Госдуму.

В последней версии законопроекта сказано, что порядок и размер стоимости регистрации установит правительство, хотя в первой версии проекта предполагалось, что стоимость процедуры не будет превышать 100 рублей с одного смартфона. Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, власти зарегистрируют бесплатно. Незарегистрированное оборудование может быть заблокировано мобильным оператором.

Предполагается, что такой механизм должен помочь бороться с кражами смартфонов и ограничить в интересах официальных дистрибьюторов непрямые поставки смартфонов.