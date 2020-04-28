10 страшных историй о том, что серийные убийцы были психопатами даже в раннем детстве

28.04.2020, 12:06, Разное

Если не знать того, кто все эти люди, эти фотографии покажутся снимками обычных детей из старых фотоальбомов.

Однако каждый из этих детей вырос в страшного серийного убийцу и у каждого из них признаки психопатии и нездорового поведения прослеживались уже в том возрасте, в каком они запечатлены на этих фото.

10. Дэвид Берковиц убивал домашних питомцев матери, чтобы причинить ей боль

Дэвид Берковиц, также известный как "сын Сэма", летом 1976 года убил 6 женщин в Нью-Йорке, расстреливая их из ружья, когда они сидели в своих машинах на парковке. Он также убивал и мужчин, но эти случаи не удалось доказать в суде.

В возрасте 17 лет он вступил в армию США и тогда же обнаружил, что он был приемным ребенком. Он пытался воссоединиться со своей реальной семьей, но его настоящая мать не приняла его, он и тогда был ей не нужен.

Однако психопатом Берковиц был еще в возрасте 6 лет, когда жил с приемной матерью и по каким-то причинам возненавидев ее. По его собственным словам, он заливал моторное мало в ее аквариум, чтобы рыбки в нем дохли, а также протыкал их булавкой. Потом он начал травить ее кур, потому что ему нравилось смотреть, как медленно умирает беспомощное существо.

Позже, в интервью с исследователем ФБР Робертом Ресслером, Берковиц признался, что испытывал необычно острые ощущение от вида того, как его мать пытается оживить своих любимых питомцев, но не может спасти их.

9. Тед Банди сооружал смертельные ловушки в детстве

В ноябре 1946 года в доме для незамужних матерей Луиза Коуэлл родила сына, которому дала имя Теодор Роберт Банди. Чтобы избежать позора за внебрачного ребенка и социального клейма от общества, в последующие годы она выдавала его за своего младшего брата, а своих родителей за его родителей.

Позже многие психологи решили, что когда Тед Банди в детстве внезапно узнал о том, что его сестра на самом деле его мать, именно это крайне негативным образом повлияло на его психику. В период с 1974 по 1978 годы Банди убил более 30 женщин.

Близкий друг семьи по имени Сэнди Холт, которая росла вместе с Тедом Банди, рассказывала, что с самого раннего возраста он был очень жестоким и строил так называемые "тигриные ловушки" в лесах, окружающих их дома. Эти ловушки были напичканы острыми кольями и по воспоминаниям Сэнди, однажды в одну их них попала маленькая девочка и кол пропорол ей ногу по всей боковой длине.

8. Дэннис Рейдер наслаждался, когда его матери было страшно

Дэннис Рейдер долго считался преданным мужем, любящим отцом и респектабельным членом церкви в Вичите, штат Канзас. Поэтому его семья долго не могла поверить, что он может быть тем самым серийным убийцей, которому дали прозвище "ВТК", что означало как "Bind, Torture, Kill" ("Привязать, Пытать, Убить"). Пока факты прямо не указали на то, что именно Рейдер пытал и убил 10 человек.

В интервью журналисту Ларри Хаттербергу Рейдер рассказал, что с самых юных лет у него развилась нездоровая одержимость запугиванием женщин и первой его жертвой стала его мать: "Мама не всегда была счастливой, но я всегда любил ее. Я все еще люблю ее, сильно. Но у меня было немного обиды на нее".

Далее Рейдер рассказал, что однажды его мать сильно зацепилась за выскочившую пружину дивана, ей было больно и страшно. Она стала кричать сыну, чтобы он помог ей, но он некоторое время просто стоял и смотрел на нее. В его глазах навсегда отпечатался этот образ – женщина, в глазах которой отражается боль и ужас. В последующие годы он постоянно пытался снова "поймать" тот же самый момент.

7. Джеффри Даммер в детстве играл с костями животных

В 1991 году квартира Джеффри Дамера, обнаруженная случайно полицией, получила прозвище "квартира ужасов", а самого Дамера обозвали "Милуокским людоедом". В его квартире нашли расчлененные останки нескольких его жертв, в том числе отрубленную голову в холодильнике. С 1978 по 1991 годы он убил и искалечил 17 мужчин и мальчиков.

Дамер стал проявлять нездоровый интерес к костям еще в очень раннем детстве. Его отец Лайонел Дамер в своей книге "История отца" писал следующее: "Когда Джеффу было 4 года, я заметил странный запах, который шел откуда-то из-под дома. Я вскрыл их и обнаружил там большую кучу костей животных и останки мелких грызунов."

А когда отец начал вытаскивать эти кости в ведре и выбрасывать на улицу, Джеффри подошел к ведру и стал с удовольствием набирать кости в ладони, а потом кидал их пруд. По словам отца, он казался странно взволнованным звуком, которые издавали кости, когда терлись друг то друга.

6. Йен Брэйди был классическим ребенком-психопатом

Йен Брэйди был половиной дуэта серийных убийц (очень редкое явление), известного как "Убийцы из Мура". Вместе со своей партнершей Майрой Хиндли они убили пятерых детей в возрасте от 10 до 17 лет, а потом закопали их тела в болоте Садлворт Мур на Северо-Западе Англии.

Брэйди был усыновлен в возрасте 4 месяцев (кем были его реальные родители так и осталось неизвестным) и с самого начала проявлял типичные признаки психопатии: у него были регулярные вспышки гнева, он бился головой об пол, оскорблял приемных родителей грязными словами. В возрасте 10 лет он начал мучить и убивать животных, в основном кроликов и кошек.

Полиция поймала убийц когда они пытались взять себе в помощники 17-летнего Дэвида Смита. Смит испугался того, что они ему рассказали, убежал в полицию и там все рассказал. Он же был их главным свидетелем и сообщил на суде, что Брэйди был не просто убийцей, но и педофилом.

5. Джон Уэйн Гейси поджигал индюшек

Джон Уэйн Гейси считался умным и воспитанным ребенком из приличной семьи среднего класса в Чикаго. Иллинойс. Но никто из соседей не знал, что на самом деле происходит в их семье. Отец Гейси был пассивным алкоголиком и постоянно издевался над сыном, унижая его, называя девчонкой за нездоровую страсть к переодеванию в нижнее белье матери и избивая за "женоподобность". В какой-то момент на юного Гейси напал их сосед и изнасиловал его, о чем мальчик побоялся рассказать родителям.

Из-за всего этого Гейси начал вымещать злобу на животных. Особенно ему понравилось мучить индеек на ближайшей ферме. Он приходил к загону и бросал в птиц зажженные шары с бензином, а потом с удовольствием смотрел, как горящие птицы бегают и кричат от боли. Во время позднего допроса Гейси рассказал, что это было одной из самых смешных для него сцен, что он когда-либо видел.

Взрослый Гейси начал работать приглашенным клоуном и взял себе прозвище "Пого". Он развлекал детей на вечеринках по случаю Дня Рождения, а по вечерам убивал молодых парней. В 1978 году, когда его наконец поймали, он признался, что убил по меньшей мере 33 мужчин, из которых было опознано лишь 27.

4. Эйлин Уорнос продавала себя за сигареты

Когда Эйлин Уорнос было всего 3 года, ее биологическая мать бросила ее и девочка жила у бабушки с дедушкой. Биологический отец Эйлин еще ранее угодил в тюрьму за приставания к несовершеннолетним. Дед очень жестоко наказывал Эйлин за малейшие провинности, избивая ее ветками ивы, которые она сама должна была срезать для наказания.

К 13 года психика девочки была настолько нарушенной, что она была почти сформировавшимся психопатом. В том же возрасте она пристрастилась к сигаретам и продавала себя старшеклассникам за сигареты, отчего ей дали кличку "сигаретная свинья". В 2002 года она была казнена через смертельную инъекцию после того, как убила семерых человек.

3. Юный Пичушкин изменился после травмы головы

Российский серийный убийца Александр Пичушкин ставил себе цель убить 64 человека по количеству квадратиков на шахматной доске, отчего ему дали прозвище "Убийца с шахматной доской". Однако больше всего он известен как "Битцевский маньяк", на его счету не менее 49 человек, которых он убивал молотком в московском Битцевском парке и его окрестностях.

Считается, что его мозг был поврежден в возрасте 4 лет, когда упал с качелей, ударился головой и повредил префронтальную кору головного мозга. Именно после этой травмы у Пичушкина возникли проблемы с речью, он стал более нервным, неуравновешенным и с возрастом все это лишь ухудшалось. Свое первое убийство он совершил в возрасте 18 лет.

Исследователи из Университета Глазго в 2007 году изучали случай Пичушкина и других серийных убийц и обнаружили, что около 21% убийц имели серьезную травму головы перед тем, как у них изменялась личность и они начинали убивать. Дело в том, что префронтальная кора отвечает за эмпатию, терпимость к другим и многие другие важные вещи.

2. Эд Гейн пытался стать своей матерью

Мать Эда Гейна может войти в историю как одна из худших матерей всех времен. Именно она стала прототипом многих героев из фильмов ужасов, в том числе "Психо", "Кожаное лицо", "Техасская резня бензопилой" и даже "Молчание ягнят". Нездоровая привязанность Гейна к своей матери послужила причиной того, что он сшил себе жуткий "женский костюм" из кожи трупов женщин, которых он выкапывал из могил.

Вырос Гейн в отдаленном фермерском доме в Плейнфилде, штат Висконсин и его мать была настолько властной, что полностью подчинила себе психику сына и забила его голову уверениями, что женщины являются дьяволом. Кроме нее самой, естественно.

1. Генри Ли Лукас пострадал из-за насилия в семье

Генри Ли Лукас был серийным убийцей, каннибалом и поджигателем. Вместе со своим сожителем Оттисом Тулом они насиловали, убивали и поедали людей во множестве разных штатов и считаются одними из самых мерзких американских преступников. Отец Лукаса был безногим инвалидом-алкоголиком, а мать проституткой, которая постоянно унижала и била сына, а еще заставляла смотреть как она обхаживает клиентов прямо у себя дома. Некоторые из этих клиентов насиловали и самого мальчика.

Когда Лукас пошел в школу, мать несколько раз заставляла его надевать на уроки женское платье, отчего другие дети тоже издевались над ним. Уже к 10 годам у Локаса было серьезное расстройство психики и он уже был начинающим алкоголиком.

В 12 лет брат Лукаса порезал ему глаз, который никто и не думал лечить, поэтому глаз загноился и позже его удалили. Впоследствии Лукас во всем винил то, как с ним обращались в семье: "Я ненавидел свою жизнь, со мной обращались как с поганой собакой, меня все время били".