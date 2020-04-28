Эмма Уотсон встречается с экс-служащим компании по производству конопли

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28.04.2020, 12:00, Разное

Осенью прошлого года Эмма Уотсон была замечена на ланче с таинственным незнакомцем в одном из кафе Лондона. Многие сочли бы это за дружескую встречу, если бы молодые люди не начали целоваться прямо у входа в кафе. Рассекретить парня тогда не вышло, да и история сошла на нет – больше в его компании Уотсон не замечали, но, как оказалось, отношения пары не прекратились. На днях СМИ рассекретили имя загадочного незнакомца – его зовут Лео Робинтон, он бизнесмен, а в прошлом работал в лос-анджелесской компании по производству каннабиса.

Эмма Уотсон и Лео Робинтон

Эмма и Лео сделали все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность своих отношений. После того, как в октябре их сфотографировали во время поцелуя, Лео удалился из всех социальных сетей, пытаясь защитить себя и свою девушку,

– рассказал Daily Mail источник из окружения пары. Также сообщается, что 30-летняя Уотсон даже познакомила Лео со своими родителями – Жаклин и Крисом. Но несмотря на серьезность отношений, в ноябрьском интервью британскому Vogue актриса сообщила, что “одинока” – может быть, опять же, чтобы замести следы:

Я никогда раньше не верила в то, что можно быть счастливой одной. Но это так. И хотя осознание этого заняло у меня много времени, я могу сказать, что очень счастлива. И я не одинока, я называю это партнерством с самой собой (self-partnered).

Напомним, ранее Уотсон встречалась со старшим менеджером компании Medallia Уиллом Мак Найтом, с актером Кордом Оверстритом, с основателем латиноамерикаснкой версии Uber Бренданом Уолласом. В мае прошлого года Эмма также была замечена с младшим братом Алиши Киз – Коулом Куком, а в августе – с неким парнем по имени Доминик. Но, как мы видим, эти отношения сошли на нет.

Эмма Уотсон и Брендан УолласКликните на фото для просмотра галереиЭмма Уотсон и Корд ОверстритУилл Мак Найт и Эмма Уотсон



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