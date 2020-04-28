Марат Сафин дал новое интервью Тине Канделаки: “Я живу один, с кошками”

28.04.2020, 12:00, Разное

Марат Сафин продолжает выходить в прямые эфиры в Instagram. Ранее спортсмен рассказывал о жизни на карантине и заговоре сильных мира сего, которые ответственны за пандемию вируса COVID-19, в эфире портала Sports.ru, затем – говорил о наркотиках и о своих отношениях с Марией Шараповой и Анной Курниковой в интервью телеведущей Марии Командной. Новый же эфир с участием спортсмена прошел в блоге Тины Канделаки, где Сафин также сделал несколько интересных заявлений. Например, рассказал, что большой спорт и теннис в частности надоели ему задолго до того, как он оттуда ушел:

Теннис мне надоел, еще когда я играл. Я сначала вообще не хотел в него идти. Меня мама туда привела. А потом стало получаться, стал зарабатывать деньги и вошел во вкус.

Зашла в этом разговоре и речь о личной жизни Сафина, и спортсмен вновь упомянул своих питомцев – двух кошек, с которыми и проводит этот карантин:

Я живу один, с кошками. Чем больше узнаю людей, тем больше люблю животных. Меня уже никто не добивается, серьезно.

Марат Сафин в эфире с Тиной Канделаки

Позже спортсмен ответил на вопрос, какие качества в женщинах он ценит больше всего:

С годами начинаешь ценить тишину и одиночество – не в грустном плане, а просто одиночество и покой. И хотелось бы найти женщину-партнера, которая разделяет такое же понимание жизни. Это было бы интересно, такое совпадение мировоззрений. Чувство юмора и стремление развиваться у человека тоже должно присутствовать. И интеллект.

На вопрос Канделаки о феминизме и том, что, возможно, стоит делать больше призовых фондов для девушек-теннисисток, Сафин рассказал, что “женский теннис хорошо не продается”.

Раньше все держалось на Ане Курниковой и Маше Шараповой. Сейчас же осталась одна лишь Серена Уильямс, которая будет биться до последнего. Если она уйдет, то все закончится – нет ни одного человека больше, который продавал бы этот вид спорта. Надо уметь преподнести себя спонсорам, как это делали Маша и Аня. Мало быть красивыми девчонками, которые просто хорошо играют на корте. Ты должен давать зрителям атмосферу, энергию, нужен антураж. Красивый теннис сам по себе никому не нужен.

В финале интервью, отвечая на блиц ведущей “Мария Шарапова или Анна Курникова”, Сафин выбрал вторую спорстменку.

Марат Сафин, 2009 год

Напомним, ранее Марат Сафин уже говорил о своем статусе завидного холостяка и определенной доли разочарованности в отношениях:

У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. Даже неделю не могу быть с кем-то в отношениях. Меня устраивает то, как я живу. Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода.В разное время в числе возлюбленных Марата были Дарья Жукова, солистка группы “Блестящие” Анастасия Осипова, модель Анна Друзяка, актриса Елена Корикова и оперная певица Аида Гарифуллина.