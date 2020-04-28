 

«Какая Вишенка!»: Татьяна Кравченко из «Сватов» поделилась детским снимком

28.04.2020, 11:53, Разное

Звезда сериала «Сваты» поделилась в Instagram детским снимком. Юная Татьяна Кравченко, тогда еще Яковлева, в это время могла только мечтать о своей судьбе артистки.
Архивной фотографии больше полувека, но поклонники смогли сразу узнать эти большие глаза-вишенки своей любимицы. Девочка на снимке с нарядным белым бантом на голове замерла под впечатлением торжественного момента. В руке она крепко держит флажок, неизменный атрибут праздников далеких шестидесятых. Впереди долгий путь, наполненный нелегким трудом и множеством ролей.

Звание народной артистки РФ Кравченко с гордостью носит уже 18 лет, но всенародной любимицей сделала её роль Валюхи Будько. Простая искренняя жительница пришлась по душе миллионам телезрителей. Героиня из народа привлекает людей своей добротой, житейской мудростью, чувством юмора и оптимизмом. Неизменная участница всех выпусков «Сватов», а без её героини зрители и не представляют эту ленту, Кравченко надеется на съёмки продолжения. Но коронавирус разрушил многие планы, в том числе и творческие. Скорее всего, работа над сериалом в начале мая в Белоруссии так и не состоится.



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