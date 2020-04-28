 

Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом

28.04.2020, 11:53, Новости дня

Россия обогнала Иран и вышла на восьмое место в мире по числу инфицированных коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

«В РФ нарастающим итогом зарегистрированы 93 тыс. 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах», – говорится в сообщении оперативного штаба.

При этом у 2 тыс. 609 (40,7%) новых пациентов не было симптомов, передает ТАСС.

Также за прошедшие сутки выздоровели 1 тыс. 110 человек, за весь период – 8 тыс. 456. За сутки умерли 72 пациента с коронавирусом, за весь период по РФ умерли 867 человек.

В понедельник в России было подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Тем временем жертвами коронавируса в мире стали более 198 тыс. человек, общее число вирус-положительных – 2 млн 878 тыс. 196 человек. 



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