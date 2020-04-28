Минздрав разработает критерии перевода вирус-позитивных из перепрофилированных учреждений

28.04.2020, 11:53, Новости дня

Минздрав совместно с Роспотребнадзором должны разработать и утвердить до 29 апреля критерии перевода заразившихся коронавирусом пациентов из перепрофилированных для борьбы с коронавирусной инфекцией медучреждений в стационар других медорганизаций или на амбулаторное лечение, следует из перечня поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

«Минздраву и Роспотребнадзору с учетом накопившегося опыта работы с пациентами с новой коронавирусной инфекцией и предложений субъектов Российской Федерации разработать и по согласованию с заместителем председателя правительства Татьяной Голиковой утвердить критерии перевода пациентов с новой коронавирусной инфекцией с лечения в стационарных условиях в медицинских организациях, перепрофилированных для оказания медицинской помощи указанным пациентам, на лечение в стационарных условиях в иных медицинских организациях либо на амбулаторное лечение. Срок – до 29 апреля», – передает ТАСС текст документа.

Ранее во вторник Мишустин поручил подготовить концепцию смягчения ограничений из-за коронавируса.