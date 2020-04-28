Немецкие компании призвали вновь запустить экономику в России

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28.04.2020, 11:53, Новости дня

Работающие в РФ немецкие компании призвали российское правительство вновь запустить экономику после почти месячной остановки, вызванной пандемией коронавируса.

«Государство должно допустить больше личной ответственности. Предприятия вполне в состоянии хорошо и даже лучше, чем государство, защитить своих сотрудников с помощью соответствующих мер гигиены», – сообщил глава Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп, передает Deutsche Welle.

По его словам, около 4,2 тыс. немецких компаний, работающих в России, уже понесли убытки на сотни миллионов евро. В качестве примера он привел завод VW в Калуге, закрытый с 30 марта.

«Мы в Москве боремся, к примеру, за то, чтобы позволить компании Obi открыть магазины стройматериалов и чтобы люди смогли покупать семена, торф и удобрения. Сейчас время сева. В России, где многие выращивают фрукты и овощи на дачах, это жизненно необходимо», – отметил глава AHK.

Также Шепп опасается, что российское руководство слишком мало заботится о малых и средних предприятиях, предпочитая оказывать поддержку крупным концернам, имеющим хорошие связи с властью.

В понедельник премьер Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что по мере улучшения ситуации с распространением коронавируса следует рассмотреть поэтапную отмену ограничений работы предприятий. Также Мишустин утвердил правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.



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