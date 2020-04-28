Мэр Праги взят под защиту полиции после сноса памятника маршалу Коневу

28.04.2020, 11:50, Новости дня

Мэр Праги Зденек Гржиб заявил, что находится под защитой полиции, но не подтвердил сообщения чешских СМИ, что он стал мишенью для российских властей в связи с демонтажем памятника советскому военному герою маршалу Ивану Коневу.

Гржиб вступил в конфликт с Москвой ранее в этом месяце, после того как под его наблюдением был демонтирован спорный памятник маршалу Коневу, установленный в годы «холодной войны». Российские дипломаты расценили снос, как «вандальские действия отвязанных муниципальных руководителей» и «недружественный шаг».

Конев считается героем в России, но многие жители Чехии видят в нем символ притеснений советской эпохи.

В интервью независимой российской радиостанции «Эхо Москвы» в понедельник Гржиб заявил, что находится под охраной чешской полиции.

«Это было их решение, я не могу комментировать его причины», – добавил он.

Ранее в понедельник чешский еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу недавно прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привез с собой рицин – яд, который может быть использован в качестве биологического оружия.