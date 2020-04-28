Шойгу поручил защитить увольняющихся срочников от коронавируса

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28.04.2020, 11:48, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу распорядился обеспечить защиту срочников, увольняющихся со службы, от коронавируса.

В Минобороны сообщили, что Шойгу «поручил организовать увольнение военнослужащих срочной службы весеннего призыва при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих в период их следования из воинских частей к местам постановки на воинский учет», передает ТАСС.

Также он поручил оказать всем увольняемым военнослужащим содействие в приобретении проездных билетов от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учет, а также индивидуальных средств защиты – медицинских масок и антисептиков для рук.

«Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны России, прошедшем специальную обработку», – подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что у девяти курсантов Военного университета выявлен коронавирус. Ведомство опровергло слухи о том, что учащихся якобы «не лечат».

После этого руководитель Военно-медицинской академии имени Кирова покинул свою должность.



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