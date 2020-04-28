Личное: Просто свиньи

28.04.2020, 11:45, Разное

Я откровенно устала от изоляции. Умом понимаю, что нужно сидеть. Тело же хочет в спортзал, душа — к морю. Об этом я вчера написала в Инстаграм, и очень многие люди мечтают о том же.

Давайте будем честны? В изоляции сидит половина. Другая половина никакой самоизоляции не соблюдает. Это — факт.



В ближайший магазин — на метро! Фото: Соцсети

Именно поэтому ежедневно тысячами регистрируются новые случаи заражения. Мы — сидим. Они — гуляют. Эпидемия не идёт на спад.

Что будет на «майских»? Я расскажу.

Я очень бы хотела верить в разум людей, но он, этот разум, присутствует лишь у немногих. Остальные же попрутся на шашлыки на дачу или на могилки к родственницам сожрать яичко.

Компании. Алкоголь. Полусырое мясо. Отсутствие контроля властей и жёстких мер. Всплеск коронавируса гарантирован, как вы понимаете, но речь всё-таки не об этом — не о вирусе.

Я и раньше замечала, что мы все как-то не любим друг друга. Не уважаем. Думаем лишь о своих «хотелках». Коронавирус проявил это свойство общества ярче — почему одни люди шляются, пока другие сидят?

Да потому что им плевать на вас — тех, кто сидит и соблюдает меры предосторожности. На лучшую часть общества — на нас с вами!

Вчера в 8:40 утра (у меня рабочий стол стоит напротив окна) я увидела нечто — совсем несуразное. Неопределённого возраста баба в неподходящем погоде пуховике-одеяле вышла гулять с пятилетним ребёнком.

Может, в аптеку ей надо? Или в магазин за продуктами?

Но ни в аптеку, ни в магазин это чучело не проследовало. Оно рисовало мелками на асфальте, скакало с ребёнком, шлялось туда-сюда. Встретилось с узбечкой-няней, тоже гуляющей с подопечным. К ним присоединилась мамашка с двумя спиногрызами на велосипедах.

Я смотрела на это и от злости, обиды кусала губы. Мать вашу, да что же вы делаете?!

Отослала фотографию шабаша своей подруге — она врач, работает сейчас с ковидными в Подмосковье:

Простите, но часть сообщения пришлось замазать.

Ублюдина с дочкой исчезла с глаз лишь в 15:30. Мне стало понятно, зачем она вырядилась в зимний пуховик.

Если кто-то хочет оправдать ублюдину, что она просто тупая, и потому не ведает, что творит, я не соглашусь.

Это — не тупость. Это не только и не столько отсутствие мозга, как опции. Это — свинство. Натуральное свинство, когда человеку совершенно плевать на общество.

Мы — сидим. Они — гуляют. И чем больше они шляются, тем нам дольше сидеть.

Люди теряют работу. Многие остались без денег. Одурели в четырёх стенах, но терпят — и ради себя, и ради общества в целом.

А этим свиньям наплевать на врачей. Ссут они с колокольни и на нас с вами. Деньги кончились? Хотите выйти? Да плевать на вас, потому что плевать!

Так что если вы вдруг видите гуляющую с чадом мамашку. Или старушку, ныряющую в метро. Или бездельника-алкоголика с бутылкой водки. Или пару чуваков с мангалом и шампурами, знайте, что перед вами — натуральные свиньи.

Это — не вирус злой. Это злые люди.

Поспорить хотите? Вспомните тогда о тех, кто с соплями приходил в ваш офис в прошлом году и заражал коллег — это те же самые свиньи.