 

Под Москвой лжесотрудники газовой службы обокрали пенсионерку

28.04.2020, 11:42, Разное

В Клину мошенники обокрали 84-летнюю женщину. Одного из злоумышленников задержала полиция, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.

По предварительной версии, накануне к пенсионерке пришли мужчины, которые представились сотрудниками газовой службы. Пока один отвлекал хозяйку на кухне, другой искал деньги в соседней комнате. Обнаружив средства, они спешно скрылись. Потерпевшая написала заявление в полицию.



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