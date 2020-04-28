 

Ушла из жизни чемпионка мира по гандболу

28.04.2020, 11:42, Разное

Во вторник, 28 апреля, не стало известной гандболистки Марины Базановой. Спортсменка скончалась на 58-м году жизни.

Информацию подтвердили в пресс-службе Федерации гандбола. “Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир”, – говорится в официальном сообщении.

Напомним, в составе сборной СССР Марина Базанова стала трехкратной чемпионкой мира. На клубном уровне она выступала за “Спартак”. После этого спортсменка перешла в немецкую команду “Валле Бремен”, где была играющим тренером, передает RT.



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