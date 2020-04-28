Начались продажи защищённого смартфона Ulefone Armor 7E за $200

28.04.2020, 11:40, Новости дня

С сегодняшнего дня в продаже появился прочный смартфон Ulefone Armor 7E, который можно приобрести по минимальной цене 200 долларов.

В свою очередь, новинка чуть позже будет продаваться на рынке за 270 долларов. Новый защищенный смартфон Ulefone Armor 7E может похвастаться мощным восьмиядерным чипом MediaTek Helio P90 с 4 гигабайтами ОЗУ, а также 128 гигабайтами постоянной памяти. Аппарат также может похвастаться тройной камерой с главным датчиком 48 мегапикселей.

Передняя камера получила улучшенный модуль на 16 мегапикселей, встроенный в дисплей с диагональю 6,3 дюйма. Аппарат может похвастаться также беспроводной зарядкой с мощностью 10 Вт. О прочном корпусе свидетельствует соответствие стандарту MIL-STD-810G. Особенностью модели значится модуль бесконтактной оплаты.