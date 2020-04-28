Раскрыты характеристики нового смартфона LG Velvet

28.04.2020, 11:40, Новости дня

Компания LG объявила характеристики нового смартфона LG Velvet, который официально рассекретят 7 мая.

Известно, что новинка оснащается крупным 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Кроме того, аппарат функционирует на базе мощного процессора Snapdragon 765G и поддериживает модем X52 5G. Размер оперативной памяти равен 8 гигабайт, а постоянной памяти 128 гигабайт с возможностью улучшения при помощи карты. Основная камера имеет тройной объектив с главным датчиком 48 мегаписелей.

Передняя камера расположена в компактном вырезе экрана и имеет одинарный модуль на 16 мегапикселей. Смартфон LG Velvet получил мощный аккумулятор 4300 мАч, а также поддерживает быструю и беспроводную зарядку. В качестве ОС используется новая Android 10.