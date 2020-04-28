 

Китай ответил на обвинения США в поставках поддельных тестов на коронавирус

28.04.2020, 11:30, Новости дня

Заявления советника Белого дома Питер Наварро о том, что Китай поставил некачественные тесты на коронавирус являются чистой воды ложью, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Наварро постоянно говорит ложь, абсолютно лишен честности. Он даже в своей книге цитировал одного эксперта, а потом публично признался, что он сам его выдумал. Точно так же сейчас, его эти ложные заявления, бредовые идеи – чистой воды фальшивка», – цитирует РИА «Новости» Шуана.

Ранее экономический советник Белого дома Питер Наварро заявил, что китай поставляет в США «фиктивные» тесты на коронавирус. 

По его словам, Китай «наводняет» США «некачественными тестами». Он заявил, что из Китая в США поступают «фиктивные и контрафактные комплекты».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп пригрозил Китаю «последствиями», если Пекин сознательно допустил вспышку заболевания COVID-19.



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